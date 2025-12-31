به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شمشیری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۴۶۵ فقره سند تک برگ کاداستر اراضی کشاورزی در سطح ۵۱۲ هکتار صادر و در مجموع تاکنون برای حدود ۶۳ درصد اراضی کشاورزی در سطح ۳۳۸۳۰ هکتار (۳۳۴۰ قطعه) سند صادر شده است.

سند تک برگ برای زمین‌های کشاورزی یکی از مراحل مهم در تثبیت مالکیت و ساماندهی اراضی زراعی به شمار می‌رود.

این نوع سند جایگزین اسناد قدیمی و دفترچه‌ای شده و به صورت مکان محور و دقیق بر پایه نقشه‌های کاداستر صادر می‌شود.

بهره مندی از سند تک برگ موجب شفافیت در نقل و انتقالات، کاهش تخلفات ثبتی و تسهیل دریافت خدمات دولتی و بانکی خواهد شد.