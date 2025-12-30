به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بخش میانکوه گفت: طی بارش‌های اخیر، راهداران بخش میانکوه با انجام ۴۵۰ کیلومتر عملیات برف‌روبی، ۱۰ نقطه ریزش‌برداری در ۲ مرتبه و امدادرسانی به ۳ خودرو گرفتار، مسیر‌ها را باز و ایمن نگه داشتند.

رضا گودرزی افزود:تعداد ۵ نفر نیز اسکان اضطراری داده شده است و بیش از ۱۲۰ تُن شن و نمک برای تسهیل تردد و جلوگیری از لغزندگی مسیر‌ها استفاده شده است.

به گفته وی این عملیات با مشارکت ۱۲ نفر از نیرو‌های راهداری و با به‌کارگیری ۱۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین انجام شد.