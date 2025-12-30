پخش زنده
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار بوده و قدرت دفاعی و نظامی این کشور اسلامی بسیار با دوران دفاع مقدس متفاوت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام آقاجانپور در مراسم گرامیداشت حماسه یوم الله ۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: امروز ایران اسلامی با بهره گیری از توان و دانش بومی صنایع دفاعی خود را تولید میکند و عملیات وعده صادق نمونهای از توانمندی بوده است.
وی در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خاطر نشان کرد: ترامپ در دیداری با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته بود در صورت ادامه برنامه موشکی یا هستهای ایران، از حمله اسرائیل حمایت خواهد کرد، اما دشمنان باید بدانند که ایران برای دفاع از منافع ملی و بینالمللی خود زیر بار هیچ زورگویی نخواهد رفت؛ همان که در عملیات وعده صادق نشان داد برای عزت و اقتدار خود با هیچکس مماشات نخواهد داشت.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع اظهار کرد: امروز به عنوان سرباز و نماینده مقام معظم رهبری، و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح این نکته را میگویم که امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار هستند.
وی اظهار کرد: روز نهم دی، میلیونها انسان از زن و مرد، پیر و جوان با هر رنگ، نژاد و زبان در شهرهای مختلف به خیابانها آمدند، مشتهای خود را گره کرده و علیه دشمنان اسلام قران و ولایت شعار میدادند؛ حمایت، پیروی و بیعت مجدد با ولایت و ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای را اعلام کردند.
حجت الاسلام آقاجان پور با بیان اینکه انقلاب ما و نظام جمهوری اسلامی بر اساس منطق قرآن شکل گرفته است، تاکید کرد: خداوند هرگز اجازه نمیدهد کافران و زورگویان بر مؤمنان سلطه یابند؛ مردم ما با انقلاب خود، نظام ۲۵۰۰ ساله ستم شاهی را سرنگون کردند و جمهوری اسلامی را بنا نهادند. همین حقیقت، دشمنان را خشمگین کرده است.
وی با اشاره به ششمین سالگرد سردار سپهبد شهید سلیمانی عنوان کرد: درود خدا بر سردار محبوب دلها، حاج قاسم سلیمانی؛ بزرگمردی که برای دفاع از اسلام، قرآن، امت اسلامی و مظلومان شب و روز نداشت. او به جایی رسید که محبوب قلبها شد.
حجت الاسلام آقاجان پور گفت: نوید میدهم که به حرمت خون شهیدان در ایران و خون شهدای مدافع حرم، مدافع امنیت و خون شهید حاج قاسم، شهید باکری، شهید رشید، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت انشالله به زودی زود بینی ظالمان به خاک مالیده میشود.
وی ادامه داد: به زودی زود قدس شریف آزاد میشود، مسجدالاقصی آزاد میشود، ما و شما مردم به امامت ولی امر مسلمین امام خامنهای، در قدس شریف نماز میخوانیم و صبح پیروزی نزدیک است.