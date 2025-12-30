به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابوالفضل محبان با اشاره به بارش برف، کولاک و انسداد برخی محور‌های مواصلاتی استان گفت: از بارش برف در استان عملیات امداد رسانی آغاز و تاکنون، نجاتگران هلال‌احمر استان در مجموع ۴ شهرستان بجنورد، اسفراین، فاروج و شیروان به بیش از ۸۰۰ نفر از افراد گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کردند.

وی افزود: در این مدت، ۱۵ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در محور‌های مختلف استان به‌کارگیری شدند که طی این عملیات‌ها بیش از ۱۹۰ دستگاه خودرو رهاسازی شد.

وی با اشاره به پاسخگویی شماره ۱۱۲ در طول شبانه روز تأکید کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تا پایداری کامل شرایط جوی، در حالت آماده‌باش قرار دارند.