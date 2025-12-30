به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، در نخستین دیدار این هفته تیم فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی و تیم شکست ناپذیر این رقابت‌ها در سالن گهرروش میزبان صنعتگران امید است تا برای کسب دهمین برد پیاپی تلاش کند.

از طرف دیگر هم تیم جوان صنعتگران امید که در هفته نهم با شکست پیکان یکی از مدعیان قهرمانی این فصل، شگفتی سازی کرد و با روحیه مضاعف برای ادامه روند خود در خانه حریف به جنگ صدرنشین این رقابت‌ها خواهد رفت.

سیرجان در حال حاضر با ۹ برد و ۲۵ امتیاز در صدر جدول است و صنعتگران با ۵ برد و ۱۶ امتیاز، رتبه پنجم جدول را به خود اختصاص داده است.

دو تیم در هفته نهم موفق به شکست حریفان خود شدند و با انگیزه مضاعف به میدان می‌روند.

مس رفسنجان دیگر نماینده استان هم فردا در همین ساعت مهمان مهرگان نور است.

شاگردان رحمان محمدی راد در آخرین دیدار هفته دهم لیگ برتر مردان در سالن امام خمینی (ره) شهر نور میزبان مس رفسنجان هستند.

مهرگان در حال حاضر با سه برد و ۹ امتیاز رتبه دهم جدول را در اختیار دارد و مسی‌ها نیز با دو برد و پنج امتیاز در جایگاه سیزدهم هستند.

بنابر این نقطه مشترک دو تیم دو پیروزی و تلاش برای ثبت سومین برد است که فاتح این دیدار رتبه بهتر جدول را نیز از آن خود خواهد کرد.

برنامه کامل دیدار‌های هفته دهم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۵:۳۰

شهرداری ارومیه – استقلال گنبد

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – صنعتگران امید

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادر ملو اردکان – طبیعت اسلامشهر

تهران، سالن زنده یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶

پیکان تهران – پاس گرگان

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – سایپا تهران

نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

مهرگان نور – مس رفسنجان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۸

رازین پلمیر تهران – فولاد مبارکه سپاهان