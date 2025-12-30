برگزاری جشنواره راه امید در مرند
با حضور گروههای علمی و شرکتهای دانش بنیان جشنواره راه امید از سلسله رویدادهای نوآفرین صنعت ساز با هدف کاهش فاصله میان علم و تولید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سیدکمال هاشمی دبیر جشنواره راه امید گفت:تعداد ۸۰ اثر نوآورانه و دانش بنیان به این جشنواره ارسال شده است که پس از داوری در کمیتههای تخصصی و علمی طرحهایی که قابلیت تبدیل شدن به تولید انبوه را دارند در پارک علم و فناوری شهرستان مرند مستقر خواهند شد.
محمدحسین صادقی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند گفت:دانشگاهها باید از صرف آموزش بودن به سمت حل مسئله بودن تغییر رویکرد دهند.
بهمن محمدیاری مدیر مراکز نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی گفت:برگزاری چنین رویدادهایی زمینه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را فراهم میکند.