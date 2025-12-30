دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میزبان بخش مطالعاتی و پژوهشی جشنواره سراسری قرآن و عترت شد.

شهرکرد میزبان بخش مطالعاتی و پژوهشی سی‌امین جشنواره سراسری قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۰ گفت: هرساله جشنواره قران و عترت وزارت بهداشت ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار می‌شود.

صالحی فر افزود: امسال "بخش مطالعاتی و پژوهشی" این جشنواره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ۴ رشته مقاله نویسی، تالیف کتاب، ترجمه کتاب و تلخیص کتاب برگزار می‌گردد.

به گفته وی علاقمندان تا ۱۵ بهمن ماه امسال فرصت دارند با مراجعه به سامانه quran.behdasht.gov.ir در این جشنواره ثبت نام کنند.

تنوع، جامعیت پذیری و تیمی نگری از مهمترین ویژگی‌های این دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت نسبت به دوره‌های قبلی است.

امسال این جشنواره در ۱۱ بخش و ۶۹ رشته برگزار می‌شود.

۱۰ اسفندماه آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره تعیین شده است.

گفتنی است: در آیینی با حضور جمعی از مسئولان استانی از پوستر این جشنواره در مجتمع آموزشی پردیس رحمتیه شهرکرد رونمایی شد.