اجرای پروژه‌های ارتقای کیفیت فرآورده‌های نفتی و توسعه واحد‌های پیشرفته فرآیندی، نقش کلیدی در افزایش تولید سوخت‌های با ارزش، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و تأمین پایدار انرژی ایفا می‌کند. راه‌اندازی واحد‌هایی نظیر RFCC، تولید هیدروژن، تصفیه LPG و نفتا، جداسازی محصولات سبک و پروژه‌های تصفیه گازوئیل، از جمله‌ی این پروژه‌هاست که در شرایط تحریم و با تکیه بر توان مهندسان و شرکت‌های ایرانی در پالایشگاه اصفهان در دست اجراست تا بنزین و گازوئیل با استاندارد‌های روز و بدون گوگرد به دست مردم برسد.

عکاس : امیرمهدی حیدر