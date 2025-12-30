راننده يک خودرو اين خانم را در تحت عنوان مسافر سوار کرده اما با تغيير مسير به کوچه هاي فرعي، طلاها و گوشي همراه وي را با تهديد چاقو به سرقت برده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامي بم در تشريح اين خبر گفت: متعاقب تماس يک خانم مضطرب با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام زورگيري طلاها و گوشي تلفن همراهش توسط راننده يک دستگاه خودروي مسافر کش شخصي، مشخص شد راننده يک خودرو اين خانم را در تحت عنوان مسافر سوار کرده اما با تغيير مسير به کوچه هاي فرعي، طلاها و گوشي همراه وي را با تهديد چاقو به سرقت برده است.

سرهنگ "احمدپور" اظهار داشت: ماموران پليس آگاهي با واکاوي دقيق همه مسيرها، اين فرد زورگير را کمتر از ۱۲ ساعت دستگير و ضمن برگشت اموال مسروقه، متهم را به مرجع قضايي معرفي کردند.