بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین دانشگاه‌های آذربایجان شرقی، دانشجویان و صنایع تاکنون ۷۰ دانشجو حین تحصیل در واحد‌های صنعتی استان مشغول به کار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود بنابیان نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز در همایش تبیین تفاهم نامه همکاری صنعتی اتاق بازرگانی تبریز و دانشگاه های استان با ابراز خرسندی از ارتباط رو به رشد و بیشتر دانشجویان و دانشگاه‌های استان با اتاق بازرگانی تبریز گفت:معتقدیم هر فعالیت اقتصادی اگر پشتوانه علم روز را نداشته باشد محکوم به شکست است و ما هم محدودیتی برای علم نداریم.

وی افزود:ظرفیت بزرگی در اتاق بازرگانی است که دانشگاه ها و دانشجویان می‌توانند با تحقیق و توسعه از آن بهره‌مند شوند.

محمد تقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز با بیان اینکه حرکت خوبی در دانشگاه ها شروع شده و دولت هم نقش دانشگاه ها را برجسته کرده است گفت:قانون جهش دانش بنیان نیز در جهت تسهیل این موضوعات است و همه دانشگاه‌های استان فعالیت‌های خوبی را شروع کرده اند و صنایع استان هم آمادگی کامل خود را اعلام کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه‌های استان نسبت به دانشگاه‌های کشور پیشتاز هستند افزود: باید از ظرفیت ۶ هزار میلیارد تومانی طرح جهش دانش بنیان که از محل مالیات صنایع به عنوان هدف تعیین شده است نهایت استفاده را ببریم.

وی گفت:دانشجویان بورسیه در صنایع استان فرصت ارزشمندی هستند تا در آینده کمبود نیروی کار نداشته باشیم و افراد تحصیل کرده دانشگاه‌ها در شکوفایی صنایع استان نقش اثرگذاری ایفا کنند.

گفتنی است این همایش با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در صنایع، هدفمند کردن آموزش در دانشگاه‌ها و فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای دانشجویان برگزار شد همچنین این تفاهم نامه در اصل بورسیه است و همکاری صنعتی عنوان اصلی آن است که بر این اساس دانشجو با حداقل یک روز کار در هفته در یک واحد صنعتی بیمه لازم برایش واریز شده و حقوق خود را دریافت می‌کند.