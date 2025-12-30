پخش زنده
امروز: -
کارشناس و نماینده حقوقی مرکز بهداشت دزفول گفت: ضارب پزشک شاغل در یکی از مراکز خدمات جامع سلامت این شهرستان به ۱۵ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابطعمومی عمومی مرکز بهداشت دزفول، حمید مهرابی سهشنبه اظهار داشت: فردی پس از مراجعه به یکی از مراکز خدمات جامع سلامت زیر مجموعه مرکز بهداشت دزفول، اقدام به توهین و ضرب و شتم پزشک و اخلال در ارائه خدمات مرکز کرده بود که پس از شکایت و معرفی به دادگاه، حکم محکومیت برای وی صادر شد.
وی افزود: این رای صادره نشاندهنده جدیت دستگاه قضائی در برخورد با هرگونه تهدید، توهین و اخلال در نظم عمومی است.
مهرابی احترام به حقوق مراجعان و تکریم ارباب رجوع را از وظایف ذاتی این مرکز عنوان و تصریح کرد: مراجعه به مراکز بهداشتی باید با احترام متقابل و رعایت حقوق دیگران همراه باشد.
کارشناس و نماینده حقوقی مرکز بهداشت دزفول بیان داشت: هرگونه خشونت علیه کارکنان این مجموعه نه تنها غیرقانونی است، بلکه میتواند موجب اخلال در ارائه خدمات بهداشتی شود.