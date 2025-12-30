پخش زنده
امروز: -
فرماندار مسجدسلیمان گفت: همه مدارس این شهرستان در روز چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر غیر حضوری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی فرمانداری پیمان جهانگیری بیان داشت: باتوجه به برودت هوا و با تصمیم کارگروه مدیریت بحران شهرستان فردا چهارشنبه دهم دیماه ۱۴۰۴ فعالیت همه مدارس شهرستان در ۲ نوبت صبح و عصر به صورت غیرحضوری خواهند بود.
مدارس شهرستان مسجدسلیمان روز دوشنبه نیز به علت بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر غیرحضوری شدند.
طبق اعلام هواشناسی خوزستان، دمای سطح زمین در اغلب شهرهای خوزستان به صفر درجه سانتیگراد میرسد.