به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی فرمانداری پیمان جهانگیری بیان داشت: باتوجه به برودت هوا و با تصمیم کارگروه مدیریت بحران شهرستان فردا چهارشنبه دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ فعالیت همه مدارس شهرستان در ۲ نوبت صبح و عصر به صورت غیرحضوری خواهند بود.

مدارس شهرستان مسجدسلیمان روز دوشنبه نیز به علت بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر غیرحضوری شدند.

طبق اعلام هواشناسی خوزستان، دمای سطح زمین در اغلب شهر‌های خوزستان به صفر درجه سانتیگراد می‌رسد.