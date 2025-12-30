پخش زنده
مدیرعامل آبفا خوزستان گفت: خط اصلی انتقال آب آشامیدنی شهر ایذه که بر اثر سیلاب روز گذشته بهطور کامل تخریب شده بود، در یک عملیات طاقتفرسای ۱۸ ساعته احیا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صابر علیدادی بیان کرد: در پی بارندگیهای شدید و سیلاب ناگهانی روز گذشته در منطقه هلایجان، خط فلزی انتقال آب به قطر ۳۵۰ میلیمتری که نقش اصلی تأمین آب شرب شهر ایذه را برعهده داشت، دچار آسیب جدی شد و حدود ۱۰۰ متر از آن تخریب شد و از بین رفت.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه و با دستور فوری مدیریت بحران استان، تیمهای عملیاتی با همکاری پیمانکاران، از نخستین ساعات صبح روز دوشنبه عملیات نجات خط آبرسانی را در محل آغاز کردند.
علیدادی با اشاره به پیچیدگی این عملیات بیان کرد: این عملیات شامل مراحل متعددی از جمله تغییر مسیر موقت رودخانه، حفاری مسیر جدید، تخریب سنگ و بتن دیواره آسیبدیده، اجرای مسیر جایگزین، نصب لولههای جدید، جوشکاری و اتصال به خط قبلی، نصب شیرآلات و تثبیت خاک بود که تمامی این مراحل با برنامهریزی فشرده و نظارت مستقیم پیش رفت.
مدیرعامل آبفا خوزستان با تقدیر از همکاری گسترده نیروهای حاضر در محل تصریح کرد: این عملیات گسترده در شرایط سخت جوی و با چالشهای فنی فراوانی روبهرو بود که با تلاش شبانهروزی نیروهای متخصص آبفا ایذه، مدیریت بحران استان، تیمهای واکنش سریع آبادان و مسجدسلیمان و یک شرکت پیمانکار با موفقیت انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از اتمام مراحل اجرایی و انجام تستهای نهایی، در ساعت چهار بامداد امروز خط انتقال آب با رعایت کامل استانداردهای ایمنی، مجددا به مدار بازگشت و جریان آب شرب شهر ایذه بهصورت عادی برقرار شد.
علیدادی گفت: این عملیات نمادی از روحیه جهادی، برنامهریزی منسجم و عزم راسخ مجموعه آبفا خوزستان برای حفظ تداوم خدماترسانی در سختترین شرایط است.