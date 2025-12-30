پخش زنده
فرماندار هشترود از مسدود شدن راه ارتباطی ۱۰۰ روستا در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم حسنی در جلسه ستاد بحران هشترود با بیان اینکه به خاطر بارش برف و کولاک روز گذشته راه ارتباطی ۱۰۰ روستا مسدود شده است گفت: این روستاها در منطقه سهند آباد، کریم آباد و درین سو قرار دارند.
وی خواستار تجهیز ماشین آلات سنگین راهداری برای بازگشایی راههای روستایی و تجهیز ماشین آلات آزادراه پیامبر اعظم (ص) شد.
وی با اشاره به عمر بالای ماشینآلات راهداری هشترود گفت:در مواقع بحران و اضطراری ماشین آلات راهداری هشترود فقط بازگشایی راههای شهرستان را پوشش میدهند.
حسنی از ستاد بحران استان خواست یک دستگاه برف خور، گرایدر و بولدوزر برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده به اداره راهداری تحویل دهند.
وی افزود: ۱۲۰۰ کیلومتر برفروبی، ۱۵۰۰ کیلومتر نمک پاشی و ماسه پاشی از دیشب در اتوبان پیامبر اعظم(ص) صورت گرفته است.
فرماندار هشترود با اعلام وضعیت اضطراری در هشترود از کولاک شدید در گردنه نظرکهریزی حد فاصل جاده هشترود - مراغه خبر داد و گفت:با تلاشهای اکیپهای راهداری جادههای اصلی و فرعی باز است ولی متاسفانه با کولاک حاکم بر منطقه راه ارتباطی ۱۰۰ روستا همچنان مسدود است.