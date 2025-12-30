دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک گفت: ۶ نفر از عوامل مسدودکننده ورودی اداره برق این شهرستان با تخلیه خاک و گل، دستگیر و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن سپهوند اظهار داشت: برق یکی از کارخانجات شن و ماسه شهرستان به دلیل پرداخت نکردن بدهی و نادیده گرفتن اخطار‌های متعدد قطع شد و این موضوع باعث ایجاد مشاجره میان کارکنان آن شرکت با کارمندان اداره برق شد.

وی افزود: یکی از عوامل این کارخانه پس از مشاجره با کارکنان اداره برق از کارگران شرکت خواست مخلوط شن و خاک را با استفاده از خودروی سنگین کمپرسی در ورودی اداره برق تخلیه کنند.

سپهوند ادامه داد: پس از دریافت گزارش این رویداد به دادستانی شهرستان، دستور لازم برای برخورد با این عوامل صادر و ۶ متهم این پرونده توسط ماموران انتظامی بازداشت و خودروی کمپرسی به کار رفته در این اقدام خلاف قانون نیز توقیف شد.

دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک اضافه کرد: متهمان این پرونده پس از تفهیم اتهام به دلیل اخلال در نظم عمومی با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

وی ضمن هشدار به متخلفان و قانون شکنان تاکید کرد: برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض با هر فرد و مجموعه‌ای که برخلاف قانون عمل کند، در دستور کار است.

روز گذشته تصاویری از تخلیه نخاله در ورودی شرکت توزیع برق اندیمشک در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.