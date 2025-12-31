به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴، ۱۰ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

اذان صبح: ۵ و ۴۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۷ و ۱۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۸ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۶ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حی یا قیوم (ای زنده،‌ای پاینده)

حدیث روز:

قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: اَیُّـهَا النّـاسُ! اِنَّ رَبَّکُمْ واحِدٌ و اِنَّ اَباکُمْ واحِدٌ کُلُّـکُمْ لاِ?َمَ وَ آدَمُ مِنْ تُـرابٍ «اِنَّ اَکرَمَـکُمِْ عِنْدَ اللّه ِ اَتْقیکُـمْ» وَ لَیْسَ لِعَرَبىٍّ عَلى عَجَمِىٍّ فَضْلٌ اِلاّ بِالتَّقْوى. حدیث

رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه «حجّة الوداع» فرمود: اى مردم! پروردگارتان یکى است، پدرتان هم یکى است، همه شما از آدمید و آدم از خاک است. «گرامى‌ترین شما نزدخداوند، پرهیزکارترین شماست» عرب را بر عجم هیچ برترى نیست، مگر به تقوا.

نکته: تفاخرات قومى و نژادى و افتخار به زبان و رنگ و ... از نظر اسلام مردود است، تقوا ملاک برترى است.

احکام شرعی:

دیه در آسیب‌های ورزشی

سؤال: آیا در ورزش‌های رزمی، کشتی، فوتبال و مانند آن که احتمال مصدومیت وجود دارد؛ ایجاد جراحات، آسیب یا کبودی موجب دیه می‌گردد؟

پاسخ: در انواع ورزش‌ها با توجه به اینکه ورزشکاران با آگاهی و توافق بر پیامد‌های عادی و طبیعی آنها در مسابقات شرکت می‌کنند، در حدی که اقتضای طبیعت این ورزشهاست دیه ندارد و در همان فرض مذکور تفاوتی بین خطای عمدی و غیر عمدی نیست. (منبع؛ استفتائات حضرت آیت الله خامنه‌ای "مدظله العالی")