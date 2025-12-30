تاکید معاون استاندار بر حفظ و توسعه واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت:حفظ و توسعه واحدهای تولیدی موجود و کمک به افزایش ظرفیت تولید آنها نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی استان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
طاهر روحی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی با تاکید بر حمایت عملی از واحدهای تولیدی گفت:رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان و تسریع در حل مشکلات واحدهای صنعتی و اقتصادی از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
وی افزود: خروجی ستاد تسهیل، تصمیمات عملی و قابل اجرا برای حمایت از فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به نقش مهم تولید در رشد اقتصادی و اشتغالزایی استان افزود:دستگاههای اجرایی موظف هستند با هماهنگی و هم افزایی بیشتر مسائل مرتبط با تامین مالی، زیرساخت ها، مالیات و بیمه واحدهای تولیدی را با رویکرد تسهیل گرایانه دنبال کنند.
وی تصریح کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جنبه تشریفاتی ندارد بلکه خروجی این جلسات تصمیمات عملی و قابل اجرا برای حمایت از فعالان اقتصادی است.
روحی بر ضرورت پیگیری مصوبات جلسات تاکید کرد و گفت: نتایج تصمیمات اتخاذ شده باید به صورت مستمر رصد شود تا اثرگذاری واقعی آنها در بخش تولید و صنعت استان مشاهده شود.
گفتنی است در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این هفته پرونده ۱۸ واحد تولیدی و صنعتی در حوزههای بانکی، محیط زیست، برق و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع تولید آنها اتخاذ شد.