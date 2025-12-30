مدارس ابتدایی استان فردا، غیر حضوری شد و ادارات هم با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر کل مدیریت بحران استان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: به دلیل برودت هوا، فعالیت تمام مدارس ابتدایی خراسان جنوبی فردا چهارشنبه ١٠ دی ماه ١۴٠۴ غیر حضوری شد.

آخوندی گفت: مهدکودک ها و پیش دبستانی ها نیز فردا تعطیل است.

به گفته وی ادارات هم با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

مدیر کل مدیریت بحران استان افزود: همچنین مادران کارمند دارای فرزندان زیر ۶ سال(پیش دبستانی و مهد کودک) می‌توانند با تأیید مدیر مجموعه به صورت دورکار فعالیت کنند.