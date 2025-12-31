به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بارش برف علاوه بر شادمانی کشاورزان و دامداران آذربایجان شرقی طراوت خاصی نیز به شهرها و روستاها بخشیده است بارش برف همراه با کولاک تردد در برخی محور‌ها و گردنه‌های استان آذربایجان شرقی را کند و سخت کرده است در حال حاضر تردد در راه‌های استان برقرار است اما در برخی محور‌ها با مشکل تردد مواجه هستیم.

به دلیل یخبندان، کولاک و انباشت حجم انبوه برف آزادراه تبریز- زنجان حد فاصل هشترود- میانه به مدت چند ساعت مسدود شد،اما با تلاش بی‌وقفه عوامل راهداری این آزادراه پس از چند ساعت مسدودی بازگشایی شد.

در گردنه نظرکهریزی حد فاصل جاده هشترود - مراغه و محور هوراند–اهر کولاک شدید و کاهش دید گزارش شد.

بخش قابل توجهی از مسیر‌های روستایی به‌ ویژه در شهرستان‌های هشترود، چاراویماق، بستان‌آباد و مراغه مسدود شده‌اند و در مجموع راه‌های ۴۶۵ روستا بسته است.

بارش برف و کولاک محور‌های مواصلاتی شهرستان سراب را لغزنده و راه ارتباطی ۳۵ روستا را مسدود کرده است.

با تلاش‌های اکیپ‌های راهداری جاده‌های اصلی و فرعی هشترود باز است اما با توجه به کولاک حاکم بر منطقه راه ارتباطی ۱۰۰ روستا در هشترود مسدود شده است و این روستا‌ها در منطقه سهند آباد، کریم آباد و درین سو قرار دارند.

با حضور گروه‌های راهداری راه ۴۷ روستای مراغه بازگشایی شد به جز ۱۰ روستا تمامی راه‌های اصلی بین شهری و روستایی شهرستان مراغه باز است و تردد در آنها جریان دارد.

امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک جاده‌های آذربایجان شرقی طی روزهای گذشته انجام شد.

مرکز مدیریت راه‌های استان نیز اعلام کرد همکاران این مرکز آماده پاسخگویی به شهروندان در خصوص وضعیت راه‌ها هستند.

از هموطنان خواسته شده تا از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت حتماً وسایل ایمنی و جاده‌ای مناسب برای تردد در جاده‌های برفی را به همراه داشته باشند.