به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی با اشاره به اعلام نتایج کارسوق ملی فراگیر «کُد مخفی» اظهار کرد: بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد ملی، تیم‌های برتر معرفی شدند که در این میان، دانش‌آموز توانمند استان کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب رتبه سوم شد.

وی افزود: خانم نرگس پیشرو، دانش‌آموز دبیرستان فرزانگان یاسوج، به همراه اعضای تیم خود توانست در رقابتی علمی و مهارتی در سطح ملی، جایگاه سوم را به دست آورد که این موفقیت، مایه افتخار جامعه آموزشی استان است.

رضایی با تبریک این موفقیت ارزشمند به خانواده این دانش‌آموز، مدیران، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش استان، تصریح کرد: این دستاورد نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی، خلاقیت و استعداد دانش‌آموزان استان کهگیلویه و بویراحمد در عرصه‌های نوآورانه و فناورانه است.