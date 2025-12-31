درخشش دانشآموز کهگیلویه و بویراحمدی در کارسوق ملی
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از کسب رتبه سوم کارسوق ملی فراگیر «کُد مخفی» توسط دانشآموز دبیرستان فرزانگان یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی با اشاره به اعلام نتایج کارسوق ملی فراگیر «کُد مخفی» اظهار کرد: بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد ملی، تیمهای برتر معرفی شدند که در این میان، دانشآموز توانمند استان کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب رتبه سوم شد.
وی افزود: خانم نرگس پیشرو، دانشآموز دبیرستان فرزانگان یاسوج، به همراه اعضای تیم خود توانست در رقابتی علمی و مهارتی در سطح ملی، جایگاه سوم را به دست آورد که این موفقیت، مایه افتخار جامعه آموزشی استان است.
رضایی با تبریک این موفقیت ارزشمند به خانواده این دانشآموز، مدیران، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش استان، تصریح کرد: این دستاورد نشاندهنده ظرفیت بالای علمی، خلاقیت و استعداد دانشآموزان استان کهگیلویه و بویراحمد در عرصههای نوآورانه و فناورانه است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان با تأکید بر حمایت از استعدادهای درخشان گفت: آموزش و پرورش استان با جدیت از برنامهها و رویدادهای علمی، پژوهشی و مهارتی حمایت میکند و امیدواریم شاهد موفقیتهای بیشتر دانشآموزان استان در عرصههای ملی و بینالمللی باشیم.