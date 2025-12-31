پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه سال آینده دریافتی کارمندان بیش از ۲۰ درصد افزایش مییابد، گفت: برای کارمندانی که حقوق پایینتری دارند، درصد بیشتری افزایش پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای تاجگردون در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: کارمندانی که دارای درآمد یا حقوق کمتری هستند، سهم بیشتری از افزایش را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: خطکش ما برای حقوق پایین خط فقر و حداقل حقوق است. از طرفی باید ارزش حقوق را با نرخ معافیت نیز تنظیم کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به خاطر اثر تورمی آن مخالفت کرد.
تاجگردون افزود: در سال ۱۴۰۵، دستگاهها میتوانند داراییهای مازاد خود را بفروشند و برای طرحهای عمرانی خرج کنند.
خبر، تکمیل می شود.