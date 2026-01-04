پوسیدگی دندان، شایع‌ترین بیماری غیر واگیر است و سالانه ۴۱ میلیون نفر بر اثر بیماری‌های غیر واگیر در دنیا فوت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ پوسیدگی دندان، شایع‌ترین بیماری غیر واگیر است و سالانه ۴۱ میلیون نفر بر اثر بیماری‌های غیر واگیر در دنیا فوت می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیماری‌های غیر واگیر آسیب و هزینه بیشتری را بر افراد جامعه و نظام سلامت وارد می‌کنند.

۴ بیماری اصلی غیر واگیر شامل قلبی و عروقی، انواع سرطان ها، بیماری‌های ریوی و تنفسی همچنین دیابت در سازمان جهانی بهداشت شناسایی شده که همگی ریزفاکتور‌های مشابهی دارند.

بیش از ۴۱ میلیون نفر در دنیا به دلیل بیماری‌های غیرواگیر در دنیا فوت می‌کنند و ایران هم در این خصوص مستثنی نیست؛ بیماری‌های غیر واگیر بیشترین مرگ و میر را در دنیا دارند.

شایع‌ترین بیماری غیر واگیر عارضه پوسیدگی دندان است.

بیماری‌های غیر واگیر خاموش بوده و علائمی ندارند و یک دفعه پدیدار خواهند شد.

بی تحرکی، مصرف دخانیات، تغذیه نا سالم و حتی آلودگی هوا بلای جان بشریت شده‌اند و در سازمان ملل متحد دستورالعمل تمهیدات لازم برای مقابله با این بیماری‌ها به تصویب رسیده است.

بیماری‌های واگیر هم مشکلات زیادی برای بشریت ایجاد کرده‌اند که در این خصوص بیش از ۶ میلیون در پاندمی کرونا جانشان را از دست داده‌اند.