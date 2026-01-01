فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از دستگیری چهار سارق حرفه‌ای احشام و کشف پنج فقره سرقت به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از دستگیری چهار سارق حرفه‌ای احشام و کشف پنج فقره سرقت به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ علی یوسفخانی بیان داشت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد احشام در سطح این شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در انجام تحقیقات پلیسی و سرنخ‌های به دست آمده، چهار سارق حرفه‌ایی را شناسایی و آنها را طی هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی دستگیری کردند.

یوسفخانی اظهار داشت: سارقان دستگیر شده در مواجهه با دلایل و مستندات به انجام پنج فقره سرقت احشام در شهرستان و ۳۸ راس دام اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی خدابنده با بیان اینکه ارزش ریالی احشام سرقتی ۱۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود، تصریح کرد: این افراد به همراه پرونده جهت صدور حکم لازم، تحویل مراجع قضائی شدند.