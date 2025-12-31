خدمات ایمنی و آتش‌نشانی صائین‌قلعه به ست کامل امداد و نجات هیدرولیکی با اعتبار ۴۶ میلیارد ریال تجهیز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ شهردار صایین قلعه گفت: یک ست کامل امداد و نجات هیدرولیکی با اعتباری حدود ۴۶ میلیارد ریال و از محل کمک‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین اعتبارات داخلی برای شهر صائین‌قلعه خریداری و به ناوگان خدمات ایمنی و آتش‌نشانی شهرداری اضافه شد.

رضا اشرفی با اعلام این خبر تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن صائین‌قلعه در کریدور جاده ترانزیتی، مسیر راه‌آهن و مجاورت با اتوبان، نیاز مبرمی به تأمین تجهیزات تخصصی امداد و نجات در جهت خدمات‌رسانی سریع و آزادسازی مصدومان گرفتار در خودرو‌ها و سایر حوادث احتمالی وجود داشت که این ست هیدرولیکی با داشتن تجهیزات پیشرفته و تخصصی، نقش مهمی در افزایش سرعت، دقت و ایمنی عملیات‌های امدادی ایفا خواهد کرد.

شهردار صائین‌قلعه در ادامه به توسعه ناوگان خدماتی شهرداری اشاره کرد و افزود: در دور ششم شورای شهر و با همکاری اعضای شورای شهر و تلاش‌های پرسنل شهرداری، موفق شدیم یک دستگاه بابکت به ارزش ۳۰ میلیارد ریال، فلاسک آسفالت به ارزش ۳۰ میلیارد ریال و آرنا پلاس با کاربری حمل زباله به ارزش ۲۶ میلیارد ریال به ناوگان خدماتی اضافه کنیم.

اشرافی ادامه داد: این خودرو‌ها با استفاده از اعتبارات ماده ۵۸ سازمان شهرداری‌ها و اعتبارات داخلی شهرداری خریداری شده‌اند و نقش مهمی در افزایش سرعت عملیات عمرانی و خدمات‌رسانی به شهروندان خواهند داشت.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای ایمنی و خدمات شهری بیان کرد: این اقدامات علاوه بر افزایش توان عملیاتی نیرو‌های امدادی و خدماتی، باعث افزایش رضایت شهروندان، کاهش زمان رسیدگی به حوادث و بهبود کیفیت خدمات شهری می‌شود.

اشرفی در ادامه با بیان به اینکه شهرداری صائین‌قلعه با هدف افزایش آمادگی مدیریت بحران و ارتقای زیرساخت‌های شهری، تجهیز و نوسازی ناوگان امدادی و خدماتی را به‌صورت مستمر در دستور کار دارد، تاکید کرد: این اقدامات گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌های مدیریت شهری، ارتقای ایمنی و رفاه شهروندان صائین‌قلعه به شمار می‌رود و شهرداری با برنامه‌ریزی دقیق در مسیر توسعه پایدار و بهبود خدمات شهری گام‌های مستمری برمی‌دارد.

صائین قلعه یکی از شهر‌های استان زنجان است و به همراه مناطق خود با بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت در بخش مرکزی شهرستان ابهر قرار دارد.