حدود ۱۰ درصد از نیات موقوفات در این استان به تامین هزینه‌های مدارس علمیه، تحصیل طلاب و خرید کتاب اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: حدود ۱۰ درصد از نیات موقوفات در این استان به تامین هزینه‌های مدارس علمیه، تحصیل طلاب و خرید کتاب اختصاص دارد.

حجت الاسلام مختار کرمی افزود: طبق آخرین ارزیابی کارشناسان وقف، از محل درآمد‌های موقوفات با نیات حوزوی طی سه سال گذشته بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال به مدارس و مراکز دینی و علمی استان اختصاص یافته است که نسبت به یک دهه قبل افزایش چشمگیری دارد.

وی اظهار کرد: استان زنجان بیش از دو هزار و ۸۰۰ موقوفه دارد که هزار و ۵۰۰ موقوفه آن شامل مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و اماکن مذهبی و هزار و ۳۰۰ موقوفه عادی مثل اراضی کشاورزی دیمی و آبی، مغازه و خانه است.

کرمی با بیان اینکه زنجان به پایتخت شور و شعور حسینی معروف است گفت: حضور عاشقان سیدالشهدا (ع) در استان موجب شده است که بیش از ۵۰ درصد از نیات اوقاف به تعزیه داری حضرت امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) اختصاص داشته باشد.

وی ادامه داد: نیات حدود ۳۰ درصد از این موقوفات نیز به امور خیر و احسان مثل کمک به انجام مراسم دینی و مذهبی اختصاص دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، به وضعیت رتبه‌بندی اداره کل اوقاف اشاره کرد و گفت: عملکرد درآمدی موقوفات این اداره کل در سال ۹۸ تقریبا ۱۵ میلیارد تومان بود که این میزان در پایان سال گذشته به ۱۵۰ میلیارد تومان رسید که افزایش ۱۰ برابری را نشان می‌دهد.

کرمی افزود: نصف درآمد‌های اوقاف صرف اجرای نیات مختلف واقفان و بقیه نیز در امور حفظ، نگهداری و ارتقای وضعیت موقوفات و سرمایه گذاری در آنها هزینه می‌شود.