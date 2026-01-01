زیرساخت‌ها و طرح‌های کلان به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری در استان مطرح است که تکمیل آنها به حدود ۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: زیرساخت‌ها و طرح‌های کلان به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری در استان مطرح است که تکمیل آنها به حدود ۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز دارد.

مسعود بیات منش با بیان اینکه زنجان به عنوان مرکز استان و یکی از مهمترین شهر‌های شمال غرب کشور است، افزود: این استان نقش پل ارتباطی را میان منطقه شمال غرب دارد.

وی اضافه کرد:این استان در دوره‌ای که بحث توسعه منطقه مطرح بود، به‌عنوان مرکز تجاری منطقه شناخته شد و جمعیت شهر زنجان در سال ۱۴۰۲ از مرز ۵۰۰ هزار نفر فراتر رفت.

بیات منش افزود: با توجه به افزایش جمعیت استان، مدیریت شهری و برنامه‌ریزی کلان شهری به‌طور ویژه مورد تأکید قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد:با توجه به این رشد بر هماهنگی کامل بین شهرداری‌ها، شورا‌های شهر و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی تاکید داریم تا پروژه‌های مرتبط با امور شهری به‌خوبی اجرا شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: نیازمندی‌های شهری شامل ارائه خدمات روزمره از جمله نگهداری معابر و فضا‌های سبز، جمع‌آوری پسماند، نگهداری و تعویض زیرساخت‌های شهری و حریم شهر تا حدود ۴۰ هزار هکتار است که بخش زیادی از آن در جوار شهر قرار دارد و نیازمند خدمات ویژه است.

وی اظهار داشت: تامین اعتبارات مورد نیاز زیرساخت‌های شهر زنجان از جمله تکمیل کمربندی شمالی و رینگ پایین در محور ۲۲ بهمن (بلوار شهید سلیمانی)، اصلاح کمربندی جنوبی، بازنگری در بافت فرسوده، گشایش معابر در طرح‌های شهری و طرح‌های جامع شهر زنجان و توسعه پارک‌ها و مناطق توسعه‌یافته برای افزایش ارزش افزوده شهر ضروری است.

بیات منش گفت: امیدواریم تیم مدیریتی جدید شهری در دوره هفتم شورا‌ها به مأموریت‌های اجرایی خود بپردازد و برنامه‌های چهار ساله با بودجه‌ای مناسب ارائه دهد تا طرح‌های زیربنایی و خدماتی به نتیجه برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: در کنار آن، پروژه‌های کلان گردشگری و توسعه بافت شهری و مناطق توسعه یافته دنبال می‌شود تا بتواند ارزش افزوده شهر را افزایش دهد.