مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصادی شرکت مادر تخصصی توانیر گفت: طی آذرماه امسال حدود ۶۰ درصد کل برق مشترکان صنعتی از محل خارج از شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای تامین شد.

عبدالرضا فاتح در همایش آگاهی بخشی روش‌های تامین برق مطمئن در ایام پیک بار (ویژه صنایع بالای یک مگاوات استان زنجان) گفت: طی آذرماه امسال حدود ۶۰ درصد کل برق مشترکان صنعتی از محل خارج از شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای تامین شد که این موضوع، نشان دهنده اقبال عمومی صنایع کشور برای تامین برق از محل‌هایی غیر از این شرکت‌هاست.

وی افزود: رجوع صنایع به بازار بورس انرژی، انعقاد قرارداد‌های دو جانبه با نیروگاه‌ها و همینطور خرید از شرکت‌های خرده فروش روند افزایشی پیدا کرده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصادی شرکت مادر تخصصی توانیر گفت: انرژی برقی که این مشترکان از محل بورس انرژی یا قرارداد‌های دوجانبه و یا احداث نیروگاه تامین کنند همه در قالب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق پیش بینی شده است.

فاتح با اشاره به روش‌های استفاده از پتانسیل‌های بهینه‌سازی پیشنهاد شده برای صنایع، اظهار داشت: در یکی از این روش‌ها صنایع کشور می‌توانند سال آینده در دوره پیک بار از میزان برق بهینه سازی یا صرفه جویی شده خود به عنوان «برق قطع نشو» استفاده کنند.

وی با بیان اینکه رویه‌های محاسبه صورت حساب‌های مشترکین صنعتی هم اکنون نسبت به گذشته تفاوت کرده است، تصریح کرد: هم اکنون اگر صنایع برق مورد نیاز خود را از محل بورس انرژی یا قرارداد‌های دوجانبه و یا خرده فروش‌ها تامین کنند، نسبت به بسته انرژی خرید شده، نحوه محاسبه صورت حساب آنها متفاوت خواهد بود.

فاتح ادامه داد: خرید برق صنایع از تابلو اول بورس انرژی، نه قابلیت قطع نشدن دارد و نه از مابه‌التفاوت اجرای مقررات و ترانزیت معاف است، اما خرید از تابلوی دوم بورس یا تابلوی سبز، همزمان هم برق قطع نشو دارد، هم از سوخت معاف و مابه التفاوت برخوردار است.

وی افزود: در مورد گواهی صرفه جویی نیز اگر بسته صرفه جویی اوج بار خرید شود از مدیریت بار، ترانزیت و مابه التفاوت معاف است که اینها مزیت بزرگی به شمار می‌رود که در هیچکدام از بازار‌های خرید برق در بورس انرژی و خارج از بازار‌های برق وجود ندارد.