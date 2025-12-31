حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی در کمیته ششمین سالگر شهید سلیمانی با تأکید بر وحدت و همدلی گفت: با این همراهی، شاهد بهترین مراسم در استان خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،شورای سیاست‌گذاری مکتب و کمیته‌های ششمین سالگرد شهید سلیمانی، با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان، استاندار کرمان و فرمانده سپاه ثارالله کرمان صبح امروز برگزار شد ؛ امام جمعه کرمان ضمن قدردانی از برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های ستاد و همچنین حمایت نهادهای ملی، اظهار کرد: مراسم سالگرد شهید سلیمانی فرصتی بزرگ برای استان و کشور به‌شمار می‌رود؛ و برنامه‌های این ایام نیز باید فراملی برگزار و از حساسیت بالایی برخوردار باشند.

حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی با تأکید بر وحدت و همدلی گفت: با این همراهی، شاهد بهترین مراسم در استان خواهیم بود و مهمان‌نوازی از زائران با محوریت سالگرد شهید سلیمانی تقویت خواهد شد. همچنین امیدواریم بتوانیم جایگاه استان را در پایتخت مقاومت حفظ کنیم.