به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، این عملیات که به دلیل فروریزش خط انتقال فاضلاب در خیابان رباط دوم آغاز شده بود،با تلاش گروه مدیریت بحران آبفای استان اصفهان به پایان رسید.

در این عملیات که در عمق ۷ متری زمین صورت گرفت ۵ متر لوله پلی‌اتیلن با لوله بتونی قدیمی به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر جایگزین شد و با اصلاح حوضچه‌ای با ابعاد ۲در ۲ متر به پایان رسید.

سطح بالای فاضلاب عبوری باعث کندی بازسازی این کلکتور شده بود که با پایان یافتن عملیات بازسازی خط انتقال فاضلاب خیابان بهارستان شرقی ملک شهر و فروکش کردن فاضلاب با سرعت بیشتری ادامه یافت.

در حال حاضر ۴۴ کیلومتر از شبکه فاضلاب شهر اصفهان قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد و در شرایط فوق بحرانی است و برای بازسازی به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.