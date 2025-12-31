پخش زنده
استاندار کرمان در این بازدید بر حمایت از واحدهای تولیدی و طرحهای توسعهای تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان،با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اشتغال استانداری از کارخانه فرش الماس کویر کرمان بازدید کرد.
محمدعلی طالبی در جریان این بازدید و پس از حضور در بخشهای مختلف کارخانه، با اشاره به برنامهریزی این مجموعه برای اجرای طرح توسعهای و راهاندازی کارخانه در شهرستان راور، این اقدام را ارزشمند دانست.
وی افزود:برای هر واحد تولیدی که امکان توسعه داشته و دارای متقاضی و بازار فروش باشد، باید همه ظرفیتهای استان به کار گرفته شود تا پاسخگوی نیازها باشد.
راهاندازی کارخانه فرش الماس کویر در شهرستان راور با توجه به جایگاه و سابقه این شهرستان در فرشبافی، اقدامی مناسب است
راور به لحاظ ظرفیتهای اقتصادی با محدودیتهایی روبهروست و برای اشتغالزایی باید ظرفیتسازی انجام شود که یکی از این ظرفیتها، صنعت فرش ماشینی است.