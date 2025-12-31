شما میتوانید با گوشی موبایل خود راوی ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی باشید و از سوژه های این ایام به صورت ویدئو و عکس گزارش تهیه کنید و برای ما ارسال کنید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سوژه هایی همچون: خادمان، موکب ها و موکب داران، کاروان های زیارتی (خانوادگی، دانشجویی، دانش آموزی) سیل جمعیت حاضر در مراسم سالگرد، میهمانان و زائران خارجی حاضر در مراسم، و در بخش ویژه: خاطرات شهدا و جانبازان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان و جنگ ۱۲ روزه از این موارد است.

شهروندان می توانندآثار خود را به همراه آثار، نام، شماره تماس، و شهر محل سکونت خود تا ۳۰ دی ماه از طریق فضای مجازی به شماره 09133421586 ارسال کنید.

آثار راه یافته به جشنواره در شبکه های صدا و سیما و فضای مجازی پخش خواهد شد و به نفرات برتر جوایز ارزشمندی تعلق میگیرد

برنده بخش ویژه: ۲۵ میلیون ریال

نفر اول: ۲۰ میلیون ریال

نفر دوم: ۱۵ میلیون ریال

نفر سوم: ۱۰ میلیون ریال

و ۶ جایزه ۵ میلیون ریالی به ۶ اثر شایسته تقدیر