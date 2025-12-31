پخش زنده
تیم های فوتسال گیتی پسند و گهر زمین به تساوی رضایت دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛در مهمترین دیدار هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال، گیتیپسند اصفهان میزبان گهرزمین سیرجان بود و این دیدار حساس با نتیجه ۲ بر ۲ مساوی به پایان رسید.
در چهارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال تیمهای گیتیپسند اصفهان و گهرزمین سیرجان در سالن پیروزی اصفهان به مصاف هم رفتند که در نهایت تقابل دو تیم با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.
دقیقه ۲ سعید مومنی دروازهبان گهرزمین به دلیل خطای هند اخراج شد. بر روی همکاری تیمی گیتیپسندیها مسعود یوسف دقیقه ۵ نیمه اول مقابل دروازه خالی گهرزمین صاحب توپ شد و گل اول دیدار را به ثمر رساند تا شاگردان محمد کشاورز یک بر صفر پیش بیفتد. دقیقه ۶ گهرزمین بهگل رسید اما داوران پس از بازبینی صحنه خطای بازیکنان این تیم را اعلام و گل را مردود کردند.
دقیقه ۷ حسین سبزی و دقیقه ۹ حسین طیبی دروازه باقر محمدی را باز کردند و گهرزمین ۲ بر یک پیش افتاد. اما سعید احمدعباسی یک دقیقه بعد گل تساوی را با شوتی زیبا به ثمر رساند.
نیمه اول گل دیگری همراه نداشت و در تیم با تساوی ۲ بر ۲ به رختکن رفتند. نیمه دوم نیز بسیار پایاپای و پرهیجان با موقعیتهای گلزنی بسیار برای دو تیم و به ویژه گیتیپسند همراه بود و گهرزمین سیرجان چشم به ضدحملات بسته بود.
تلاش دو تیم در این نیمه منجر به گل نشد و این دیدار حساس و تماشایی با نتیجه ۲ بر ۲ مساوی خاتمه یافت. سفیدپوشان اصفهانی با ترکیب محمدجواد صفری، مسعود محمدی، محمدحسین درخشانی، مهدی اسدشیر، سعید احمدعباسی، علیرضا رفیعیپور، علی خلیلوند، مسعود یوسف، مهدی دهقاننژاد، امیرحسین داوودی، علی اکرمی و مهدی کریمی با هدایت محمد کشاورز در این دیدار حضور پیدا کردند.
با این تساوی شاگردان محمد کشاورز ۵۳ امتیازی شدند و همچنان صدرنشین باقی ماندند، اما اختلاف امتیازی در صدر با مس سونگون به عدد یک رسید و ادامه فصل جدال قهرمانی جذاب و حساستر پیگیری میشود.