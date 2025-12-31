پخش زنده
جراحی پیچیده و نادر یک نوجوان ۱۷ ساله مبتلا به ناهنجاری مادرزادی عروق (AVM) با موفقیت در بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،در این عمل جراحی با استفاده از فناوری هیبرید (ترکیب جراحی باز و داخل عروقی) انجام شد. این عمل پیشرفته با همکاری تیم فوقتخصصی جراحی عروق، بیهوشی و پرستاری، امکان درمان بیماران پیچیده را در استان کرمان و منطقه جنوب شرق کشور فراهم کرده است.
دکتر فرزاد دلفاردی، فوق تخصص جراحی عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از انجام موفقیتآمیز یک عمل جراحی پیشرفته و نادر بر روی نوجوانی17 ساله با نقص مادرزادی عروقی خبر داد و گفت: بیمار با تشخیص «مالفورماسیون عروقی (AVM)» در اندام تحتانی چپ، از بدو تولد درگیر این عارضه بود و طی 17سال گذشته، علیرغم مراجعات مکرر به مراکز درمانی در استانهای دیگر، درمان کامل نشده بود.
وی ادامه داد: با توجه به تشدید عوارض بیماری از جمله ایجاد فیستول وریدی، تصمیم به انجام جراحی پیشرفتهای در بیمارستان شهید باهنر کرمان گرفته شد. این عمل با بهرهگیری از امکانات مدرن از جمله اتاق عمل هیبرید که امکان انجام همزمان جراحی باز و اندوواسکولار (داخل عروقی) را فراهم میکند و با استفاده از دانش فنی تیم فوقتخصصی جراحی عروق این بیمارستان انجام شد.
دکتر دلفاردی با اشاره به وجود تجهیزات پیشرفته و توانمندی علمی جراحان در بیمارستان باهنر کرمان تأکید کرد: اکنون دیگر نیازی به مراجعه بیماران پیچیده عروقی به استانهای دیگر نیست و ساکنان کرمان و منطقه جنوب شرق کشور میتوانند از خدمات تخصصی و فوقتخصصی در این بیمارستان بهرهمند شوند.