به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دکتر سعید صحبتی، تأکید کرد: آبله‌مرغان واکسن دارد، اما این واکسن در حال حاضر جزو برنامه روتین واکسیناسیون کشور نیست و صرفا برای گروه های خاصی توصیه می شود.

وی با بیان اینکه آبله‌مرغان یک بیماری ویروسی شایع به‌ویژه در دوران کودکی است، گفت: این بیماری معمولاً با بثورات پوستی همراه با خارش شدید و تب خود را نشان می‌دهد. عامل بیماری، ویروس واریسلا زوستر است که از قدرت واگیری بالایی برخوردار بوده و به‌راحتی از طریق هوا، عطسه و سرفه و همچنین تماس مستقیم با ضایعات پوستی منتقل می‌شود.

دکتر صحبتی افزود: ضایعات پوستی آبله‌مرغان ابتدا به صورت دانه‌های قرمز کوچک ظاهر شده و به‌تدریج به دانه‌های آبدار و سپس چرکی تبدیل می‌شوند. این ضایعات معمولاً از ناحیه سینه و شکم آغاز شده و پس از آن صورت و سایر قسمت‌های بدن را درگیر می‌کند. به‌طور معمول، فرد مبتلا بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ ضایعه پوستی در بدن خود مشاهده می‌کند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر با اشاره به خارش شدید ضایعات گفت: خاراندن این دانه‌ها می‌تواند منجر به پاره شدن آن‌ها، گسترش ویروس و افزایش احتمال انتشار بیماری شود. وی خاطرنشان کرد: اگرچه آبله‌مرغان در اغلب کودکان به شکل خفیف و بدون عوارض جدی بروز می‌کند، اما در بزرگسالان گاهی با فرم‌های شدید همراه است و حتی می‌تواند منجر به بستری در بیمارستان شود.

وی ادامه داد: در موارد شدید، آبله‌مرغان ممکن است عوارضی مانند عفونت لایه‌های مغز، ذات‌الریه، عوارض چشمی و گوشی ایجاد کند و در برخی بیماران، ضایعات در ناحیه حلق، چشم و گوش نیز بروز پیدا می‌کند که مشکلات متعددی را برای فرد به همراه دارد.

دکتر صحبتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پیشگیری اشاره کرد و گفت: برای بیماری آبله‌مرغان واکسن مؤثر وجود دارد، اما به دلیل اینکه این بیماری در اکثر موارد با تظاهرات خفیف همراه است، واکسن آن در کشور ما در فهرست واکسیناسیون روتین قرار نگرفته است. با این حال، تزریق واکسن برای برخی گروه‌های پرخطر به‌طور جدی توصیه می‌شود.

وی افزود: افراد دارای نقص ایمنی، بیماران با سابقه پیوند اعضا، مبتلایان به HIV، همچنین افرادی که به دلیل شغلی تماس نزدیک و مستمر با کودکان دارند، از جمله معلمان مقطع ابتدایی، مربیان مهدکودک‌ها و کارکنان بهداشتی‌درمانی به‌ویژه شاغلان در بخش‌های کودکان، در صورتی که قبلا به این بیماری مبتلا نشده باشند می‌توانند برای پیشگیری از ابتلا به آبله‌مرغان واکسن دریافت کنند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنین توصیه کرد: در صورت وجود فرد مبتلا به آبله‌مرغان در خانواده، افرادی که سابقه ابتلا به این بیماری را ندارند، باید از تماس نزدیک با بیمار خودداری کنند. این توصیه به‌ویژه برای زنان باردار اهمیت بیشتری دارد، چرا که ابتلا به آبله‌مرغان در دوران بارداری می‌تواند منجر به بروز عوارضی برای مادر و جنین شود.

وی در پایان با تأکید بر مراقبت‌های لازم برای بیماران مبتلا گفت: استراحت کافی، مصرف مایعات فراوان، کوتاه نگه داشتن ناخن‌ها برای جلوگیری از آسیب به ضایعات پوستی، استفاده از داروهای تب‌بر برای کاهش تب و داروهای ضد خارش برای تسکین علائم بیماری از جمله اقدامات مهمی است که می‌تواند به بهبود سریع‌تر بیمار و کاهش عوارض بیماری کمک کند.