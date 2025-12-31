پخش زنده
فرمانده انتظامی جیرفت گفت:این اشیا عتیقه حین بازرسی از یک خودرو پاترول توسط ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرمانده انتظامی جیرفت با اعلام اين خبر، بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان، حین کنترل خودرو های عبوری محور "جیرفت – کرمان"، در بازرسی از یک دستگاه خودروی پاترول، ۲ ظرف سنگی ، ۲ عدد شی فلزی باستانی و دو دستگاه گنج یاب را کشف کردند.
سرهنگ "فيروزبخت" با اشاره به اينکه اين اشياي باستاني براي تعين قدمت و پيشينه تاريخي به سازمان ميراث فرهنگي تحويل داده شد، خاطرنشان کرد: در اين رابطه ۲ نفر متهم نیز دستگير و پس از تشکيل پرونده تحويل مراجع قضائي شدند.