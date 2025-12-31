به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرمانده انتظامی جیرفت با اعلام اين خبر، بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان، حین کنترل خودرو های عبوری محور "جیرفت – کرمان"، در بازرسی از یک دستگاه خودروی پاترول، ۲ ظرف سنگی ، ۲ عدد شی فلزی باستانی و دو دستگاه گنج یاب را کشف کردند.

سرهنگ "فيروزبخت" با اشاره به اينکه اين اشياي باستاني براي تعين قدمت و پيشينه تاريخي به سازمان ميراث فرهنگي تحويل داده شد، خاطرنشان کرد: در اين رابطه ۲ نفر متهم نیز دستگير و پس از تشکيل پرونده تحويل مراجع قضائي شدند.