باشگاه استقلال در واکنش به تصمیم فدراسیون بسکتبال درباره محرومیت سرمربی، سرپرست و یکی از بازیکنانش پس از دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر مقابل پالایش نفت آبادان خواستار رسیدگی شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،طبق اعلام رسمی سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال، مهران شاهین‌طبع، سرمربی استقلال، به دلیل بی‌احترامی به کادر داوری و ورود غیرمجاز به رختکن داوران پس از پایان مسابقه، تا اطلاع ثانوی از حضور در تمامی رویداد‌ها محروم شد. در این پرونده، مهدی جعفری، بازیکن آبی‌پوشان نیز به دلیل تخلفات مشابه، با حکمی مشابه روبه‌رو شده و حق همراهی تیمش را نخواهد داشت.

پس از صدور این احکام، باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اتفاقات رخ‌داده در بازی با پالایش نفت آبادان و تصمیمات صادره اعتراض کرد.

در این بیانیه که خطاب به رییس فدراسیون بسکتبال نوشته شده، آمده است:

باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، به‌عنوان یکی از نهاد‌های ورزشی باسابقه و متعهد، همواره بر رعایت قوانین، اخلاق حرفه‌ای و حفظ شأن والای ورزش ایران تأکید داشته است. با تأسف فراوان، آنچه در هفته جاری از مسابقات لیگ برتر بسکتبال آقایان شاهد بودیم، مصداقی آشکار از نقض فاحش قوانین داوری و بی‌عدالتی در حق تیم استقلال بود.

تصمیمات داوری اتخاذ شده در این مسابقه به شکلی مستند و غیرقابل انکار، نه‌تنها بر نتیجه رقابت تأثیر مستقیم گذاشت، بلکه سلامت و بی‌طرفی فرآیند برگزاری مسابقات را نیز به‌طور جدی زیر سؤال برد. تکرار چنین رویداد‌هایی در بالاترین سطح لیگ کشور، به هیچ‌وجه قابل اغماض نیست و موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی باشگاه‌ها، ورزشکاران و جامعه ورزش می‌شود.

باشگاه استقلال همچنین مراتب اعتراض قاطع خود را نسبت به رأی انضباطی عجولانه، ناعادلانه و غیرمنصفانه فدراسیون در قبال اعضای کادر فنی، سرپرستی و بازیکنان این باشگاه اعلام می‌دارد. این تصمیمات که بدون بررسی همه‌جانبه، استماع دفاعیات و رعایت اصول انصاف اتخاذ شده‌اند، نه‌تنها کمکی به بهبود فضای رقابت‌ها نکرده، بلکه به تشدید بی‌اعتمادی و تنش در بسکتبال کشور انجامیده‌اند و مغایر با اصول بدیهی عدالت ورزشی هستند.

باشگاه استقلال انتظار دارد فدراسیون محترم بسکتبال به‌عنوان متولی اصلی، با ورود فوری، شفاف و قاطع نسبت به موارد زیر اقدام عاجل به عمل آورد:

۱. بررسی دقیق و بی‌طرفانه عملکرد تیم داوران مسابقه مورد اشاره و دیگر مسابقات مشکوک.

۲. برخورد قانونی و بازدارنده با هرگونه تخلف و سهل‌انگاری اثبات‌شده.

۳. تضمین اجرای عادلانه و یکسان قوانین در تمامی مسابقات آتی.

بدیهی است تداوم این روند ناعادلانه و عدم مشاهده اراده‌ای جدی برای اصلاح و تضمین عدالت، باشگاه استقلال را ناچار خواهد ساخت تا در خصوص تداوم حضور خود در بسکتبال که حقوق قانونی‌اش نادیده گرفته می‌شود، تجدیدنظر اساسی کند. مسئولیت تبعات چنین تصمیمی، متوجه متولیانی خواهد بود که در حفظ سلامت رقابت‌ها قصور ورزیده‌اند.

امید است با درایت و تدبیر جنابعالی، شاهد بازگشت عدالت، شفافیت و آرامش به فضای رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشیم.