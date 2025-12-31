به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال و کادر فنی او بعد از بررسی مسابقات هفته ۲۱ لیگ برتر فوتسال این ۲۰ بازیکن را به اردو فراخواندند:

باقر محمدی، مهدی رستمی‌ها، بهزاد رسولی، محمد مهدی اسماعیل‌پور

محمدحسین درخشانی، امیرحسین غلامی، حسین سبزی، سوران بالکانه

مسعود یوسف، مهدی کریمی، مسلم اولاقباد، سجاد یوسف‌خواه

سالار آقاپور، علی خلیلوند، مهدی مهدی‌خانی، محمدحسین بازیار

حسین طیبی، سعید احمدعباسی، بهروز عظیمی، امیرحمزه صدیق زاده

این بازیکنان بعد از برگزاری مسابقات هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال در ۱۵ دی‌ماه برای حضور در اردوی متصل به اعزام به جام ملت‌ها در مرکز ملی فوتبال حاضر خواهند شد.

تیم ملی فوتسال در گروه D این رقابت‌ها با تیم‌های ملی افغانستان، عربستان سعودی و مالزی هم‌گروه است. هجدهمین دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا با حضور ۱۶ تیم از ۷ تا ۱۸ بهمن‌ماه سال جاری به میزبانی اندونزی برگزار می‌شود.