فیلمهای سینمایی «روباه پنهان»، «توقف ناپذیر» و «نمره من اف مثبت»، دوبله شده و قرار است از شبکههای نمایش، سه و امید، پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «روباه پنهان»، در گونه اکشن، درام و ماجراجویی محصول چین در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
این فیلم درباره هو فی پسر استاد بزرگ است که قصد دارد انتقام مرگ پدرش را از دشمنان بگیرد.
انگیزه اصلی قهرمان در فیلم «روباه پنهان»، دفاع از حرمت خانواده و خون پدر است که ارزش وفاداری و پیوند خانوادگی را برجسته میکند. هو فی در این فیلم، بهعنوان فرزند استاد بزرگ، خود را مسئول میداند که راه پدر و ارزشهای او را زنده نگه دارد، که پیامی مثبت دربارهی مسئولیت نسلها محسوب میشود. انتقام در روایت این فیلم صرفاً واکنشی شخصی نیست، بلکه واکنشی به بیعدالتی و فساد دشمنان است و مفهوم کلی عدالت را برجسته میکند. مسیر انتقام در این فیلم، فرصتی برای بلوغ فکری و اخلاقی قهرمان فراهم میکند و او را از خشم ناپخته و سطحی به درک پخته و عمیق از عدالت میرساند. شخصیت اصلی فیلم، در مسیر مبارزه، به قواعد اخلاقی، شرافت و احترام به سنتهای رزمی پایبند میماند. فیلم، سختیها و مصائب مسیر رسیدن به هدف را برای قهرمان نشان میدهد و اراده، استقامت و پایمردی وی را در این مسیر ارج مینهد. فیلم میتواند این پیام را منتقل کند که خشم اگر مهار نشود، ویرانگر است و انتقام باید با رعایت اصول عقلی و اخلاقی همراه باشد. حضور استاد بزرگ برای شاگردان در این فیلم، بر انتقال میراث اخلاقی و رزمی از نسلی به نسل دیگر تأکید دارد.
فیلم سینمایی «توقف ناپذیر»، در گونه درام، ورزشی و زندگی نامه محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه پخش شود.
این فیلم درباره پسری به نام آنتونی رابلز است که پای راست ندارد. او در دوران دبیرستان به کشتی علاقهمند شده و به تیم کشتی مدرسه وارد میشود. او با پشتکار فراوان به کشتی ادامه میدهد و در دانشگاه هم همین روند را دنبال میکند و میتواند به موفقیتهای زیادی برسد در حالی که ناپدریاش با او رابطه چندان خوبی ندارد و آنتونی مدام با تشویقهای مادرش روبروست. آنتونی وارد مسابقات قهرمانی کشور میشود و در نهایت میتواند حریف قدرتمندش را شکست دهد.
فیلم «توقف ناپذیر» که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است، نشان میدهد که محدودیتهای جسمانی مانع موفقیتهای بزرگ انسانها نیستند. پیام محوری فیلم، این است که تلاش مداوم و تسلیم نشدن میتواند موانع بزرگ سر راه هدف خوب و ارزشمند زندگی را از میان بردارد. آنتونی رابِلز، شخصیت اصلی فیلم، نمونهای مناسب از خودباوری، نظم، انضباط ورزشی و امید ارائه میدهد. رابطهی عاطفی و حمایتی مادر با فرزند در پیرنگ داستانی این فیلم، اهمیت خانواده را در رشد فردی برجسته میکند. فیلم، دیدگاههای کلیشهای نادرست درباره ناتوانی جسمانی را به چالش میکشد و بر توانمندیهای ویژه انسانها فارغ از آن ناتوانیهای ظاهری شان تمرکز دارد. فیلم نشان میدهد که افراد شایسته، فارغ از شرایط ظاهری، حق دیده شدن و فرصت برابر دارند. فیلم بر انضباط، احترام، رقابت سالم و روحیه جوانمردی در ورزش تأکید میکند.
فیلم سینمایی «نمره من اف مثبت»، در گونه کمدی و خانوادگی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه امید پخش شود.
این فیلم درباره گروهی از نوجوانان دانشآموز است که در مدرسه با نمرات پایین مواجه هستند، تصمیم میگیرند یک عملیات سرقت برنامهریزی کنند. هدف آنها این است که به مدرسه دستبرد بزنند و برگههای امتحانی خود را تغییر دهند تا از افتادن در درس جلوگیری کنند.
فیلم سینمایی «نمره من اف مثبت» تأکید میکند که موفقیت بچهها فقط به نمرههای درسی شان محدود نیست و هوش، خلاقیت و مهارتهای زندگی نیز ارزشمندند. یکی از پیامهای مهم فیلم این است که نباید کودکان و نوجوانان را با معیارهای ثابتی ارزیابی کرد، در حالی که برای افراد مختلف، معیارهای متفاوتی برای رشد وجود دارد. فیلم، بدون لحن تند، به فشار بیش از حد سیستم آموزشی بر کودکان اشاره میکند و مخاطب را به تعادل میان آموزش و سلامت روان دعوت میکند. نقش مثبت خانواده در درک تواناییهای فرزند و حمایت عاطفی او، به شکلی گرم و آموزنده در این فیلم، نمایش داده میشود. فیلم نشان میدهد که همکاری، همدلی و پذیرش تفاوتها میتواند به موفقیتهای بزرگ منجر شود. شوخیهای فیلم ساده، سالم و قابل فهم برای همهی سنین هستند و فضای شاد و امیدبخشی ایجاد میکنند. فیلم، به کودکان و نوجوانان یادآوری میکند که با تلاش، خلاقیت و باور به خود میتوان مسیر آینده را تغییر داد.