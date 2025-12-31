به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به برودت هوا و لزوم بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین مشکلات موجود در رفت و آمد تیم‌ها به دلیل یخبندان و نزولات آسمانی و تعطیلی پایتخت، لیگ برتر ووشو زنان که قرار بود در انتهای هفته جاری در آکادمی ملی فدراسیون ووشو در تهران برگزار شود، لغو و به تاریخ دیگری موکول شد.

تاریخ جدید برگزاری لیگ برتر ووشو زنان با هماهنگی با زمان برگزاری رقابت‌های ووشو زنان قهرمانی کشور و تایم برگزاری اردو‌های تیم ملی اعلام خواهد شد.