پخش زنده
امروز: -
۳۲ عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در بین پژوهشگران پر استناد کشور در حوزه علوم انسانی قرارگرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش پایگاه خبری دانشگاه اصفهان، در تازهترین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال ۱۴۰۴، فهرست پژوهشگران پراستناد برتر ایران در حوزههای علوم انسانی، اجتماعی و هنر منتشر شد.
بر اساس این گزارش، این دانشگاه با معرفی گستردهترین تعداد پژوهشگران پراستناد کشور، جایگاه ممتاز خود را در عرصه علوم انسانی تثبیت کرد. در این فهرست، نام ۳۲ پژوهشگر برجسته از دانشگاه اصفهان حضور دارد.
قرار گرفتن نام این تعداد از استادان و پژوهشگران دانشگاه اصفهان در فهرست سال ۱۴۰۴، نشاندهنده جایگاه برجسته این دانشگاه در تولید دانش و اثرگذاری علمی در حوزههای علوم انسانی و اجتماعی است
حضور گسترده پژوهشگران پراستناد از دانشگاه اصفهان میتواند زمینهساز افزایش همکاریهای علمی بینالمللی و تقویت جایگاه کشور در عرصه جهانی علوم انسانی باشد.