به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر اعلام سازمان هواشناسی، از بعدازظهر امروز و با شروع فعالیت سامانه بارشی جدید، در مناطقی از آذربایجان غربی بارش برف پیش بینی می شود. همچنین، فردا در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و نیز در ارتفاعات زاگرس مرکزی، افزایش ابر و بارش برف رخ خواهد داد.

سازمان هواشناسی امروز برای استان های واقع در غرب، شمال غرب، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، گلستان، لرستان، مازندران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و یزد، هشدار سطح نارنجی حامل های انرژی صادر کرد. بر اساس این هشدار در این استان ها، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، کاهش منابع انرژی، یخ زدگی سطح جاده‌های مواصلاتی، لغزندگی جاده ها، پیش بینی شده است.

توصیه شده مردم در مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی، صرفه جویی کنند و رانندگان و کشاورزان از ضد یخ در رادیاتور خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی،استفاده کنند.

جمعه با ورود سامانه بارشی جدید، برای شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه های البرز غربی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، برخی مناطق زاگرس مرکزی، احتمال بارش برف، وزش باد و کاهش نسبی دما وجود دارد.