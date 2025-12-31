پخش زنده
روایت حماسه سردار سلیمانی از «یگانه میدان» تا «حاج قاسم حاج قاسم است»، در ویژه برنامههای رادیو سلامت، شنبه ۱۳ دی بازگو میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو سلامت با پخش چندین مستند و برنامه گفتارمحور، ویژه به ابعاد شخصیتی، نقش سردار سلیمانی در ایجاد امنیت و صلح و همچنین اطلاعرسانی مراسم سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی میپردازد.
بخشی از برنامههای رادیو سلامت، به تبیین شخصیت و میراث سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اختصاص دارد.
مستند «یگانه میدان»، که ساعت ۰۰:۰۵ بامداد پخش میشود، به نقش سردار سلیمانی در ایجاد امنیت و صلح و مرور الگوهای رفتاری شهید سلیمانی خواهد پرداخت.
برنامه «پشت پلک صبح»، ترکیبی مجلهای است که به صورت زنده، از ساعت ۰۰:۳۰، با بخش اختصاصی درباره شهید سلیمانی، در کنار پرداختن به موضوع پدر، یاد این سردار را گرامی میدارد.
برنامه «به زندگی سلام کن»، از ساعت ۰۶:۳۰، زنده به اطلاعرسانی از مراسم سالگرد شهادت شهید سلیمانی اختصاص دارد.
برنامه «آوا کوک»، از ساعت ۰۹:۴۰، نیز به پخش موسیقی و ترانههای مرتبط با سردار سلیمانی میپردازد.
در ساعات میانی روز، «یاقوت»، از ساعت ۱۱:۳۵، مستندی از شهید حاج قاسم سلیمانی را تقدیم مخاطبان خواهد کرد.
پس از آن، برنامه گفتارمحور «برگی از تاریخ»، از ساعت ۱۴:۴۵، به طور متمرکز به شخصیت شهید سردار سلیمانی میپردازد.
برنامه «عصری نو»، هم در ساعت ۱۷:۰۰ به موضوع سردار شهید سلیمانی در کنار دیگر محورهای روز پدر خواهد پرداخت.
در ساعات پایانی روز، مستند «حاج قاسم حاج قاسم است» ساعت ۱۹:۵۰، با روایتی و خاطرهای از شهید سلیمانی از زبان کودک سوری پخش می شود.