به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو سلامت با پخش چندین مستند و برنامه گفتارمحور، ویژه به ابعاد شخصیتی، نقش سردار سلیمانی در ایجاد امنیت و صلح و همچنین اطلاع‌رسانی مراسم سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی می‌پردازد.

بخشی از برنامه‌های رادیو سلامت، به تبیین شخصیت و میراث سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اختصاص دارد.

مستند «یگانه میدان»، که ساعت ۰۰:۰۵ بامداد پخش می‌شود، به نقش سردار سلیمانی در ایجاد امنیت و صلح و مرور الگو‌های رفتاری شهید سلیمانی خواهد پرداخت.

برنامه «پشت پلک صبح»، ترکیبی مجله‌ای است که به صورت زنده، از ساعت ۰۰:۳۰، با بخش اختصاصی درباره شهید سلیمانی، در کنار پرداختن به موضوع پدر، یاد این سردار را گرامی می‌دارد.

برنامه «به زندگی سلام کن»، از ساعت ۰۶:۳۰، زنده به اطلاع‌رسانی از مراسم سالگرد شهادت شهید سلیمانی اختصاص دارد.

برنامه «آوا کوک»، از ساعت ۰۹:۴۰، نیز به پخش موسیقی و ترانه‌های مرتبط با سردار سلیمانی می‌پردازد.

در ساعات میانی روز، «یاقوت»، از ساعت ۱۱:۳۵، مستندی از شهید حاج قاسم سلیمانی را تقدیم مخاطبان خواهد کرد.

پس از آن، برنامه گفتارمحور «برگی از تاریخ»، از ساعت ۱۴:۴۵، به طور متمرکز به شخصیت شهید سردار سلیمانی می‌پردازد.

برنامه «عصری نو»، هم در ساعت ۱۷:۰۰ به موضوع سردار شهید سلیمانی در کنار دیگر محور‌های روز پدر خواهد پرداخت.

در ساعات پایانی روز، مستند «حاج قاسم حاج قاسم است» ساعت ۱۹:۵۰، با روایتی و خاطره‌ای از شهید سلیمانی از زبان کودک سوری پخش می شود.