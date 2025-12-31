در پی وزش باد و بارندگی ها، هوای کلانشهر اصفهان در چهار منطقه و پنج شهر در وضعیت پاک قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هفت صبح امروز با میانگین ۷۴ AQI در وضعیت قابل قبول درحالیکه این شاخص در ایستگاه‌های دانشگاه صنعتی اصفهان با ۳۸، رهنان ۴۷، میرزاطاهر با ۴۰ و ولدان ۴۳ AQI همچنین در شهر‌های زرین شهر با ۴۹، بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۲۸، شاهین شهر با ۴۲، علوم پزشکی کاشان با ۳۵ ومبارکه ۳۸ AQI در وضعیت پاک و به رنگ سبز است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های رودکی با ۱۱۱، پروین ۱۰۶، احمدآباد با ۱۲۵ وکردآباد با ۱۱۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

این درحالیست که این شاخص در ایستگاه‌های فرشادی با ۷۷، فیض ۸۵، کاوه ۶۵، سپاهان شهر با ۶۹، زینبیه با ۸۴، خرازی با ۶۲، پارک زمزم با ۵۳، انقلاب ۸۱ و ۲۵ آبان با ۷۰ AQI همچنین شهر‌های کاشان با ۹۱، قهجاورستان با ۵۳ وخمینی شهر با ۹۲ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

هواشناسی استان هم اعلام کرده در خصوص نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد تا اوایل وقت پنج‌شنبه ۱۱ دی ادامه دارد.

بر اساس این اطلاعیه، کاهش محسوس دمای هوا (۴ تا ۸ درجه سلسیوس)، بروز یخبندان و یخ‌زدگی گسترده از پیامد‌های این سامانه جوی است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.