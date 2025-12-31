به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ هواشناسی مازندران اعلام کرد: با خروج سامانه بارشی از استان آسمان مازندران امروز چهارشنبه و فردا پنج شنبه صاف تا نیمه ابری با افزایش دما، در ارتفاعات با وزش باد گاهی شدید پیش بینی می‌شود.

روز جمعه آسمان صاف تا نیمه ابری از اواخر روز ابری با وزش باد شدید موقتی، رگبار باران و در ارتفاعات مه آلود با بارش برف همراه خواهد بود.

آسمان استان روز شنبه ابری با بارندگی و در ارتفاعات با بارش برف پیش بینی می‌شود، اما مازندرانی‌ها برای روز‌های یک‌شنبه و دوشنبه شاهد آسمانی صاف تا نیمه ابری با افزایش نسبی دما خواهند بود.





بلده با صفر درجه دیروز سه شنبه خنک‌ترین نقطه و نوشهر با ۱۷.۲ درجه گرمترین نقطه مازندران بودند





هواشناسی مازندران اعلام کرد طی ۱۰ روز آینده، سرما و یخبندانی که به مرکبات آسیب بزند، نخواهیم داشت.