رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد از اجرای فضاسازی شهری همزمان با فرارسیدن ایام پرفیض و معنوی اعتکاف در نقاط مختلف شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مصطفی جعفری گفت:برای ترویج فرهنگ عبادی و ایجاد فضای معنوی در محیط شهری، فضاسازی متناسب با ایام اعتکاف توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد در سطح شهر اجرا شده است.

وی افزود: این فضاسازی با نصب بنر‌های مرتبط با آیین معنوی اعتکاف در معابر اصلی، میادین و خیابان‌های منتهی به مساجد، به‌ویژه مساجد میزبان معتکفان صورت گرفته است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد اضافه کرد: این اقدام با هدف تعمیق مفاهیم دینی، پاسداشت مناسبت‌های مذهبی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در آیین عبادی اعتکاف انجام شده و جلوه‌ای معنوی به سیمای شهری شهرکرد در این ایام بخشیده است.