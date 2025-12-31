تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی دهم دی به افق آبادان و خرمشهر

تقویم روز و اوقات شرعی دهم دی به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امروز چهارشنبه دهم دی ۱۴۰۴، دهم رجب ۱۴۴۷ و سی و یکم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۷ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۸ دقیقه است.

اذان صبح فردا پنجشنبه یازدهم دی ساعت ۵ و ۴۹ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۳ دقیقه ثبت شده است.