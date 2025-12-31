رئیس سازمان دارالقرآن بسیج با تشریح نحوۀ اجرای محافل تدبری «سرباز قرآن» در مراسم اعتکاف، گفت: نوجوانان در پایان هر محفل، با قرائت میثاق‌نامه و ثبت اثر انگشت، تعهد عملی خود را به قرآن، انقلاب و ولایت اعلام می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، حجت‌الاسلام حمیدرضا لیمویی رئیس سازمان دارالقرآن بسیج کشور با اشاره به برگزاری محافل تدبری «سرباز قرآن» که برای اجرا در اعتکاف‌های دانش‌آموزی سراسر کشور طراحی شده است، به ضرورت تحول در ساختار محافل قرآنی ویژه نسل نوجوان، تاکید کرد.

حجت‌الاسلام لیمویی هدف اصلی از طراحی این محافل را ایجاد فضای معنوی زنده و حماسی ذکر کرد که در آن نوجوان نه تنها از صوت زیبای قرآن لذت می‌برد، بلکه با تمام وجود معنای آیات را در زندگی قهرمانان معاصر خود، لمس می‌کند.

وی با اشاره به دیگر اهداف برگزاری محافل تدبری «سرباز قرآن» گفت: این برنامه با هدف آماده‌سازی قلوب نوجوانان برای فهم عمیق آیات قرآن و عترت طراحی شده است.

رئیس سازمان دارالقرآن بسیج کشور با تبیین محتوای تدبری این محافل افزود: در بخش نخست این محافل آیات سوره فتح با محوریت ویژگی «أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» بررسی می‌شود که نشان‌دهنده تضاد زیبای اقتدار نظامی و عطوفت در سیره شهید سلیمانی است.

حجت‌الاسلام لیمویی در ادامه با اشاره اختصاص بخش دوم این محافل به موضوع تاب‌آوری، گفت: در این مرحله با قرائت آیات سوره آل‌عمران، به نوجوانان آموزش داده می‌شود که در مسیر رشد نباید دچار سستی و حزن شوند؛ چراکه طبق وعده الهی، مؤمنان همواره برتر هستند.

وی با تأکید بر اینکه این محافل در پی تبیین پیشرفت علمی نوجوانان و درس خواندن آنان است ادامه داد: دانش آموزان باید دریابند پیشرفت‌های علمی آنان، تیری در قلب دشمن محسوب می‌شود، و سختی‌ها و شهادت‌ها مانند کوره آدم‌سازی برای خالص شدن انسان‌هاست و این نکات از جمله مواردی است که در این محافل بر آنها تاکید خواهد شد.

رئیس سازمان دارالقرآن بسیج کشور به آیین پایانی این محافل اشاره کرد و افزود: پس از تبیین آیات، مراسم «میثاق‌نامه» به عنوان عملیاتی نمادین بعد از محافل اجرا می‌شود که در آن نوجوانان عهد می‌بندند جوانانی قرآنی، ولایت‌مدار و استکبارستیز باشند.

حجت‌الاسلام لیمویی تصریح کرد: در این مراسم، نوجوانان به جای امضای معمولی، اثر انگشت خود را با جوهر قرمز یا سبز بر روی طوماری که نقشه ایران در آن ترسیم شده ثبت می‌کنند. این اثر انگشت‌ها به معنای پیوند هویت نوجوانان با ایران اسلامی و اعلام آمادگی به محضر امام زمان (عج) و رهبر معظم انقلاب است.

وی اضافه کرد: متن این میثاق‌نامه شامل چهار محور اصلی «میثاق با قرآن»، «میثاق با راه شهدا»، «میثاق با امام» و «میثاق برای استکبارستیزی» است و نوجوانان در حضور ارواح طیبه شهدا سوگند یاد می‌کنند که با تحصیل، تهذیب و بصیرت، پاسدار امنیت و عزت این خاک مقدس باشند.