به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی بازیکنان دعوت شده به دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی ساحلی به شرح زیر است؛

ابوالفضل مقصودلو، علی سورتجی زرینی، محمد جواد حسینی، محمد ملاک، امیربهادر پورباقر، مهدی جانبی، مبین نظری، ماهان فرجی، رضا اسلامی، ماهان زمانی، مسلم راشکی، امیرحسین علیزاده سیدی، جواد محمدی دولت آبادی، سهیل پاشایی، امیر مهدی قدرتی، رضا کتولی نژاد، سلیمان سعادت، مهدی قلیچ، مهدی حامی، ابوالفضل احمدپور

سرپرست؛ محسن والوریان

سرمربی؛ فرهاد کمال غریبی

مربی؛ سلیمان پهلوان

مربی؛ غلام عباس کروکی

مربی بدنساز؛ وجیه اله شهری

آنالیزور؛ علیرضا نودهی

دومین مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی اعزامی به ششمین دوره بازی‌های آسیایی سانیا ۲۰۲۶ از ۱۱ تا ۲۴ دی در استان بوشهر برگزار می‌شود.