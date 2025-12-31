معاون فنی و مهندسی ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از اتمام عملیات آسفالت و بهره‌برداری از مسیر سوادجان–هوره خبر داد.

آسفالت و بهسازی محور سوادجان–هوره در چهارمحال و بختیاری

آسفالت و بهسازی محور سوادجان–هوره در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ربیعی گفت: این طرح با هدف ارتقای مشخصات فنی راه، بهبود ایمنی و تسهیل تردد شهروندان منطقه اجرا و در اختیار مردم قرار گرفت.

وی افزود: مسیر هزا و۲۰۰ متری محور سوادجان–هوره به‌صورت کامل آسفالت شده و درحال حاضر زیر بار ترافیک قرار دارد.

ربیعی با اشاره به مشخصات فنی این طرح افزود: عرض آسفالت اجرا شده در این محور ۹.۸ متر است و برای اجرای آن در مجموع هزار و ۷۰۰ تن آسفالت مورد استفاده قرار گرفته است.

وی گفت: در جریان اجرای این پروژه، ۲۰ هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری انجام شد که به‌طور کامل از جنس سنگ بوده و عملیات اجرایی آن با استفاده از پیکور صورت گرفته است. همچنین حجم بتن‌ریزی انجام‌شده در این محور ۹۵۰ متر مکعب بوده است.

معاون فنی و مهندسی ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بر اساس صورتجلسه فرمانداری سامان، مقرر شده است عملیات خط‌کشی، نصب تابلو‌ها و علائم ایمنی این محور توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان انجام شود.

وی گفت: اجرای این پروژه نقش مؤثری در افزایش ایمنی و روانی تردد، ارتقای سطح خدمات زیرساختی و در جهت پاسخ‌گویی به مطالبات مردم شریف حاشیه زاینده‌رود که پیگیر تکمیل این قسمت بوده، خواهد داشت.