به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی ایران به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی (ع)، روز پدر و یادواره زنده یاد مهدی مبینی، ۱۱ و ۱۲ دی در بخش آقایان و ۱۴ و ۱۵ دی در بخش بانوان برگزار می‌شود.

این مسابقات که با حضور برترین ورزشکاران استان‌های کشور برگزار می‌شود، یکی از مراحل اصلی انتخاب نفرات حاضر در اردو، برای حضور در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ خواهد بود.